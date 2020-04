Muggensturm – In Kieswerk eingebrochen

Anzeige

Muggensturm (ots) – Unbekannte machten sich am heutigen Montagmorgen in der Zeit zwischen 5 Uhr und 6 Uhr am Bürogebäude des Kieswerks, im Bereich der Karlsruher Straße, zu schaffen. Um an das Diebesgut zu gelangen hebelten die Täter die Eingangstür des Bürogebäudes und durchwühlten unter anderem in einem Nebenraum sämtliche Schränke. Neben Bargeld erbeuteten sie einen Stapel Schirmmützen mit der Aufschrift „Kaltenbach“ sowie mehrere Feuerzeuge. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07225 9887-0 entgegengenommen.

