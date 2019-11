Muggensturm, K 3737 – Motorradfahrer nach Kollision schwer verletzt

Anzeige

Muggensturm, K 3737 (ots) – Die K 3737 war am Dienstagabend im Bereich der Einmündung zur K 3710 nach einer Kollision zwischen einem 24 Jahre alten VW-Lenker und einem 57-jährigen Motorradfahrer nahezu zwei Stunden gesperrt. Der Biker zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Rastatter Krankenhaus gebracht werden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge, wollte der Golf-Fahrer kurz vor 17:30 Uhr zwischen Muggensturm und Bischweier nach links in die K 3710 abbiegen und prallte hierbei mit dem entgegenkommenden Kawasaki-Fahrer zusammen. Der 57-Jährige wurde hierbei über die Windschutzscheibe des VW auf die Straße geschleudert. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen wird auf etwa 14.000 Euro beziffert. Einsatzkräfte der Feuerwehr Muggensturm unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Die Vollsperrung konnte gegen 19:15 Uhr wieder aufgehoben werden.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4431564