Muggensturm – Lkw gestreift und weitergefahren

Muggensturm (ots) – Einen Schaden von etwa 5.000 Euro ließ ein unbekannter Fahrer in der Heinkelstraße im Muggensturmer Industriegebiet zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen zurück. Bei der Fahrt auf der Heinkelstraße in westlicher Richtung, Richtung Dieselstraße, streifte der Unbekannte einen am Fahrbahnrand abgestellten Lastwagen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3926680