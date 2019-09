Muggensturm – Motorradfahrer verletzt

Anzeige

Muggensturm (ots) – Ein schwer verletzter Motorradfahrer und ein Gesamtschaden von rund 4.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmittag auf der L 67. Eine 71-jährige Autofahrerin wollte nach ersten Ermittlungen gegen 15.20 Uhr verbotswidrig nach links in einen Feldweg einfahren. Da ein in die gleiche Richtung fahrender, 19-jähriger Motorradfahrer zur gleichen Zeit ein Überholmanöver eingeleitet hatte, kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer und der Zweiradlenker stürzte. Er wurde durch hinzugerufene Helfer des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht.

