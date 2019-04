Muggensturm – Scheibe eingeschlagen

Anzeige

Muggensturm (ots) – Aus einem am Tiergehege bei der L 67 abgestellten Opel wurden am Ostermontag im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 20 Uhr mehrere Gegenstände entwendet. Der Dieb schlug hierzu zunächst die hintere rechte Fahrzeugscheibe ein und entwendete anschließend das Diebesgut in Höhe von etwa 70 Euro. Neben dem Diebstahlschaden verursachte der Langfinger einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau bitten unter der Telefonnummer 07225 9887-0 um Zeugenhinweise. /sk

