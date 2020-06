Mutmaßliche Körperveretzung: Polizeieinsatz in Ettlingen-West

Anzeige

Am späten Vormittag des Pfingstmontages hat es in Ettlingen-West einen Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen gegeben. Die Beamte waren wegen einer mutmaßlichen Körperverletzung im Bereich des Ahornweges ausgerückt. Laut ersten Berichten soll es dort zu einer bewaffneten Auseinandersetzung gekommen sein.

Ein Sprecher der Polizei bestätigte in der Mittagszeit, dass derzeit mehrere Streifenwagenbesatzungen in Ettlingen-West im Einsatz seien. Es sei dort offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

In Berichten vom Einsatzort ist die Rede davon, dass einer der Kontrahenten mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen haben soll. Die Polizei wollte dies vorläufig nicht bestätigen, die Ermittlungen zum Hergang dauerten noch an. Auf Bildern, die unserer Redaktion vorliegen, ist am Tatort blutverschmiertes Verbandszeug zu sehen.

Dieser Bericht wird aktualisiert, wenn neue Informationen vorliegen.

BNN