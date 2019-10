Mutter bringt 46-Jährigen nach Angriff in Psychiatrie

Anzeige

Bruchsal (ots) – Dienstagabend hat eine Angestellte der Buchhandlung im Bruchsaler Bahnhof die Polizei verständigt. Nachdem ein 46-Jähriger Mann in dem Geschäft auffällig geworden war, griff er eine Verkäuferin an und würgte sie. Zufällig vor Ort befanden sich zwei Soldaten der Bundeswehr, welche umgehend einschritten, den Mann festsetzten und zunächst beruhigten. Als der 46-jährige Deutsche die eintreffende Polizeistreife erkannte, verfiel er jedoch erneut in sein aggressives Verhalten und konnte nur unter erheblichem Kraftaufwand festgenommen werden. Der 46-Jährige war in Begleitung seiner Mutter, welche der Streife erklärte, dass ihr Sohn geistig eingeschränkt und psychisch krank ist. Sein aggressives Verhalten führte sie auf einen psychischen Ausnahmezustand zurück. Da der 46-Jährige aufgrund seiner Situation nicht vernehmungsfähig war, wurde er in die Obhut der Mutter übergeben. Diese sagte zu, ihren Sohn umgehend in eine psychiatrische Klinik zu bringen, um weitere Gefährdungen auszuschließen. Der Mann wird nun wegen Körperverletzung und tätlichen Angriffs beanzeigt.

