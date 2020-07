Anzeige

Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs zwischen Rheinstetten und Karlsruhe mit zwei Toten ist mehr über die Identität der Opfer bekannt geworden. Es handelt sich um zwei Brüder aus Nordrhein-Westfalen, wie die Polizei Karlsruhe am Montag mitteilte.

Die 61 und 54 Jahre alten Geschwister aus dem Ruhrgebiet sollen am Sonntagmorgen von ihrem Heimatflughafen Iserlohn-Rheinermark in Richtung Karlsruhe gestartet sein. Am Abend wollten Sie von Rheinstetten aus nach Hause fliegen. Der Flieger stürzte kurz nach dem Start über einem Waldgebiet ab.

Flugzeugwrack wird abtransportiert

Polizei und Forstverwaltung planen derzeit den Abtransport des Wracks von der dicht bewaldeten Stelle. Laut der Polizeimeldung muss der Weg zur Absturzstelle wohl noch geschaffen werden.

Auch ein Sachverständiger der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurde beauftragt. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Karlsruhe gehen nach aktuellen Ermittlungen nicht von einem technischen Versagen aus. Am Flugzeug wird der Schaden auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

