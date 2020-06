Nach der Kontrolle durch die Bundespolizei in Untersuchungshaft

Anzeige

Neuried Altenheim (ots) – Im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen an der Binnengrenze zu Frankreich haben Beamte der Bundespolizei gestern am Grenzübergang in Altenheim einen gesuchten Straftäter verhaftet. Gegen einen 63-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen bestand ein Untersuchungshaftbefehl wegen Geldfälschung. Nach richterlicher Vorführung wurde er heute ins Gefängnis gebracht

