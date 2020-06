Nach Krawallen in Stuttgart: Polizei und Stadt geben Pressekonferenz

Anzeige

Stuttgart ist geschockt. Bis zu 500 meist junge Menschen randalierten in der Nacht zum Sonntag in der Landeshauptstadt, demolierten rund 40 Ladengeschäfte und plünderten neun. Die Polizei nahm bislang 24 Menschen vorläufig fest, sieben hat man nach Angaben des stellvertretenden Polizeipräsidenten, Thomas Berger, bereits einem Haftrichter vorgeführt.

Entzündet hat sich die Randale offenbar nach einer Polizeikontrolle. „Gegen 23.30 Uhr hat eine Polizeistreife einen 17-jährigen jungen Mann im Bereich der Oberen Schlossanlage kontrolliert“, so Berger. Bis zu 300 Anwesende „aus der Stuttgarter Party- und Samstag-Abend-Szene“ hätten sich spontan mit dem Kontrollierten solidarisiert und die Polizei mit Steinen und Flaschen angegriffen.

Mehr zum Thema: Straßenschlachten in Stuttgart

Auch nach dem Eintreffen von Verstärkung hat die Polizei die Situation nicht in den Griff bekommen. Erst im zweiten Versuch konnte der Gewaltausbruch zunächst unterbunden werden. „Danach aber zogen bis zu 500 Gewalttäter in Kleingruppen durch die Innenstadt“, so Berger.

19 Beamte werden verletzt worden

Dabei seien die Geschäfte angegriffen und mindestens 19 Polizeibeamte verletzt worden. „Ein Polizeibeamter wurde so schwer verletzt, dass er sich dienstunfähig melden musste“, sagte der stellvertretende Polizeipräsident bei einer Pressekonferenz am Sonntagnachmittag.

Politischer Hintergrund wird ausgeschlossen

Zu Grund und Ursache der Gewaltexzesse konnten weder die Polizei noch Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn etwas sagen. Polizeipräsident Frank Lutz schließt einen politischen Hintergrund aus. Man gehe eher davon aus, dass sich Mitglieder der Partyszene darin gefallen, sich in der Öffentlichkeit zu betrinken und sich mit Aktionen gegen Polizeibeamte in Sozialen Medien zu inszenieren. Bei den Festgenommenen handelt es sich sowohl um deutsche Staatsbürger, wie auch um Menschen mit anderen Staatsangehörigkeiten. Die Polizei war mit rund 280 Beamten im Einsatz.