Nach Motorradunfall bei Bad Wildbad: 20-Jähriger stirbt in Tübinger Klinik

Der 20-jährige Motorradfahrer, der am Samstag bei einem Unfall zwischen Aichelberg und Bad Wildbad verunglückt ist, ist in einer Tübinger Klinik gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe am Dienstag mit.

Er war nach offiziellen Angaben am Samstagnachmittag vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Unimog zusammengeprallt.

Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt. Er erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma und musste an der Unfallstelle reanimiert werden.

