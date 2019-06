Nach Vorfall in Bahnhofshalle Offenburg/ Bundespolizei sucht Hinweisgeber

Anzeige

Offenburg (ots) – Heute Morgen gegen 11:30 Uhr kam es in der Bahnhofshalle des Bahnhofs Offenburg zu einer versuchten Körperverletzung. Eine 17-Jährige hielt sich zum beschrieben Zeitpunkt am dortigen Fahrkartenautomaten auf, als eine bislang unbekannte männliche Person aus dem Bahnhofskiosk kam. Dieser soll dann völlig unvermittelt eine gefüllte 1,5 Liter Plastikflasche in Richtung der jungen Frau geworfen und diese dann anschließend verbal attackiert haben. Nachdem zwei Reisende einschritten, verließ der bislang unbekannte Tatverdächtige die Bahnhofshalle und verschwand. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndung konnte er nicht mehr ausfindig gemacht werden. Er wird wie folgt beschrieben: hellheutig, blondes, kinnlanges Haar. Zum Tatzeitpunkt war er bekleidet mit einem orangefarbenen T-Shirt und einer karierten Hose. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben kann wird gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Offenburg unter 0781/9190-0 in Verbindung zu setzen.

