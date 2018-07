Nachtrag zur Meldung: Fußgänger vom Auto erfasst – hier: Zeugenaufruf

Gaggenau (ots) – Ausgangsmitteilung: Gaggenau – Am Freitagnachmittag wurde ein 84-jähriger Fußgänger an der Querungshilfe des Kreisverkehres Badstraße / Rotherma-Querspange von einem Pkw erfasst. Der Mann wurde mit Kopfverletzungen in eine Klinik eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist noch unklar.

Nachtrag: Die Ermittlungen bezüglich der Unfallherganges und /-ursache wurden von der Verkehrspolizei übernommen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Gaggenau unter der Rufnummer 072259887-0 zu melden, insbesondere auch Zeugen die den Fußgänger vor dem Unfall gesehen haben.

