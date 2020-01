Nachtrag zur Meldung vom 03.01.2020, 09:10 Uhr „Nach Unfall Zettel mit falscher Telefonnummer hinterlassen“

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Der Unfallverursacher, der am Donnerstag in einem Parkhaus in der Akademiestraße in Karlsruhe mit seinem Fzg. einen parkenden Mercedes streifte und eine falsche Telefonnummer am beschädigten Fzg. hinterließ, meldete den Vorfall am nächtsten Morgen bei der Polizei. Er wunderte sich darüber, warum sich der Geschädigte bislang noch nicht bei ihm gemeldet hatte. Es stellte sich heraus, dass sich in der von ihm hinterlassenen Telefonnummer ein Zahlendreher eingeschlichen hatte.

