Nächtlicher Aufbruchsversuch gescheitert/Bundespolizei sucht Zeugen

Baden-Baden Haueneberstein (ots) – Am 22. Mai gegen 01:26 Uhr kam es zu einem versuchten Aufbruch eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof Baden-Baden/Haueneberstein. Unbekannte haben hierbei versucht, die Frontseite des Automaten mit einer Flex aufzuschneiden, weiter wurden Bohrungen am Geldausgabeschacht und im Bereich des PIN-Pads festgestellt. Es gelang jedoch nicht, Bargeld zu entwenden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Der Tatzeitpunkt kann auf den 22. Mai, 01:26 Uhr festgelegt werden, da zu diesem Zeitpunkt bei der DB AG ein Aufbruchsalarm auflief. Zu möglichen Tätern liegen keinerlei Erkenntnisse vor. Die Bundespolizei in Offenburg geht davon aus, dass die Aufbruchsversuche weithin hörbar waren und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0781/9190-0.

