Nagold – 13-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Nagold (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in der Haiterbacher Straße in Nagold ist eine 13-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 20-jähriger Lenker eines Mercedes Sprinter gegen 12.00 Uhr rückwärts aus einem Grundstück und prallte dabei mit der 13-Jährigen zusammen, die offenbar an dem Anwesen vorbeilief.

Am Fahrzeug entstand wohl kein Sachschaden.

