Nagold – 28-Jähriger fährt rückwärts gegen Baum, flüchtet und begeht anschließend zwei Sachbeschädigungen

Nagold (ots) – Ein 28-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 19:30 Uhr im Bereich der Sandhalde in Nagold rückwärts mit hohem Tempo gegen einen Baum und flüchtete anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Anschließend beschädigte er in Hochdorf zwei Autos.

Der Mann konnte wenig später von der Polizei aufgefunden werden. Ein im Anschluss freiwillig durchgeführter Alkohol- und Drogentest verlief negativ.

An dem Unfallauto entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Schadenshöhe bezüglich des Baumes ist noch nicht bekannt.

