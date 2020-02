Nagold – 42-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Anzeige

Nagold (ots) – Leicht verletzt wurde am Dienstagmorgen auf der Landstraße 361 bei Nagold eine 42 Jahre alte Ford-Fahrerin. Die Frau war um 07.30 Uhr von einem Waldweg kommend auf die Landstraße eingefahren, was nach bisherigen Sachstand von einem aus Richtung Nagold kommenden 57 Jahre alten Audi-Fahrer offenbar zu spät erkannt wurde. Der Mann soll nach Zeugenangaben nahezu ungebremst auf das Heck des Ford aufgefahren sein. Der Audi wurde daraufhin abgewiesen und streifte einen auf der rechten Fahrbahnseite verkehrsbedingt wartenden Pkw. Durch den Aufprall wurde die 42-Jährige leicht verletzt und durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Ford als auch der Audi waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 22.000 Euro.

