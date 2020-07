Nagold – Betrunken mit Auto unterwegs

Anzeige

Calw (ots) – Beamte des Polizeirevier Nagold zogen am Dienstagabend einen Autofahrer aus dem Verkehr, der mit knapp drei Promille unterwegs war. Durch eine Zeugin wurde die Polizei gegen 21:50 Uhr verständigt, als der 47-jährige Schlangenlinien fahrend in der Haiterbacher Straße vor ihr herfuhr. An einer Tankstelle konnte der VW, sowie der Fahrer von den Beamten angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter drei Promille Der Mann musste die Beamte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Führerschein, sowie seine Fahrzeugschlüssel wurden. Eine Sicherheitsleistung wurde einbehalten.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4639374 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4639374