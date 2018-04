Nagold – Betrunken mit Pkw unterwegs

Nagold (ots) – Ein 37-jähriger Toyota-Fahrer fuhr in Nagold auf der Rotfelder Straße in Richtung Mindersbach. Er wurde am Samstag, den 21.04.2018 um 22:20 Uhr angetroffen und kontrolliert. Den Beamten fiel dabei auf, dass der Fahrer stark nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atem-Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Fahrzeuglenker wurde eine Blutprobe entnommen und seinen Führerschein ist er auch für längere Zeit los. Eine empfindliche Strafe folgt ebenfalls. Sein Pkw wurde vor seiner Wohnanschrift belassen.

