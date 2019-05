Nagold – Betrunken Unfall verursacht

Anzeige

Nagold (ots) – Offenbar aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung verursachte am späten Donnerstagabend ein 39-Jähriger einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden in Nagold. Der Skoda-Fahrer befuhr um 23.30 Uhr die Hochdorfer Straße in Fahrtrichtung Hochdorf, als er mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf den am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW auffuhr. Der Unfallverursacher wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Eine durch die Polizeibeamten am Unfallort erhobene Atemalkoholprobe ergab einen Wert von zwei Promille, weshalb der 39-Jährige eine Blutprobe abgeben musste. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von geschätzten 33.000 Euro.

