Nagold – Brand durch technischen Defekt am Herd

Nagold (ots) – Zu einem Brand kam es am Samstagabend in einer Asylunterkunft in Nagold, bei dem das Feuer durch die Anwohner mittels einer Feuerlöschdecke rasch gelöscht werden konnte.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 19:30 Uhr in einem unbeobachteten Moment Speisen in einem Topf in Brand. Aufgrund eines technischen Defektes am Herd schaltete sich der Automatismus zur Abschaltung des Herdes nicht an, weshalb über den Sicherungskasten das Gerät abgeschaltet werden musste. Glücklicherweise wurde bei dem Brand keine Personen verletzt.

