Nagold – Einbruch in Bäckereifiliale

Anzeige

Calw (ots) – Durch das Aufhebeln eines Seiteneingangs gelangten unbekannte Täter am Dienstagmorgen, gegen 02.00 Uhr in eine Bäckerei Filiale in der Freudenstädter Straße. In den Geschäftsräumen durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen.

Über Diebesgut beziehungsweise die Höhe des angerichteten Schadens ist bislang nichts bekannt.

Nachdem der Versuch misslang über die Schiebetüre des Haupteingangs in eine Bäckereifiliale in der Freudenstädter Straße einzudringen, Gelang es unbekannten Täter am Freitagmorgen gegen 02.00 Uhr durch einen Seiteneingang in die Innenräume der Filiale.

Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Nagold, unter 07452 9305-0, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4603241 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4603241