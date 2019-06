Nagold – Einbruch in Elektronikmarkt

Anzeige

Calw (ots) – Unbekannte sind am frühen Montagmorgen in einen Elektronikmarkt in Nagold eingebrochen und haben dabei mehrere Mobiltelefone entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen überwanden die Täter kurz vor 03:30 Uhr gewaltsam die Eingangstüre sowie ein Metallrolltor des in der Haiterbacher Straße gelegenen Gebäudes. Nachdem die Täter hierdurch in den Innenraum des Marktes gelangt waren, entwendeten sie aus den dortigen Vitrinen eine noch unbekannte Anzahl an originalverpackten Mobiltelefonen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter 07452/93050 in Verbindung zu setzen.

