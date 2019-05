Nagold – Einbruch in Häfele-Hütte

Anzeige

Calw (ots) – Unbekannte sind am Sonntagmorgen in die Häfele-Hütte in Nagold eingebrochen und haben dabei Gegenstände und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro erbeutet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen feierten in der Nacht auf Sonntag mehrere Personen in der Hütte in der Friedhofstraße. Gegen 03:00 Uhr verließ die Gesellschaft die Hütte und ließ dabei einige persönliche Dinge zurück, da man einige Stunden später zur Reinigung der Hütte zurückkommen wollte. Diese Abwesenheit nutzten Einbrecher aus und hebelten ein Fenster des Gebäudes auf, um ins Innere zu gelangen. Dort entwendeten sie unter anderem eine Handtasche mit Inhalt, diverse Jacken und Getränke. Zudem erbeuteten sie aus einem vor der Hütte abgestellten Auto einen Geldbeutel sowie einen Kasten Bier.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter 07452/93050 in Verbindung zu setzen.

