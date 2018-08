Anzeige

Polizeipräsidium Karlsruhe [Newsroom]

Calw (ots) – Ein bislang Unbekannter brach am frühen Dienstagmorgen in ein Wettbüro in der Herrenberger Straße ein. Nachdem der Täter ein Loch in die Scheibe geschlagen hatte stieg er in die Geschäftsräume ein und stahl mehrere hundert Euro aus der … Lesen Sie hier weiter…

Polizeipräsidium Karlsruhe

