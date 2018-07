Nagold – Einbruch in Wohnhaus

Anzeige

Calw (ots) – Einen Schaden von mehreren tausend Euro verursachen Einbrecher am Freitag in der Königsberger Straße in Nagold. Die Täter hebelten in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 17.20 Uhr die Terrassentüre des Einfamilienhauses auf. Im Haus wurden Schränke durchsucht und ein Tresor aus der Verankerung gerissen. Der Tresor wurde anschließend aufgeflext und Bargeld und Schmuck daraus gestohlen. Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum in der Königsberger Straße oder der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Telefon 07425/93050 in Verbindung zu setzen.

Dieter Werner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4022392