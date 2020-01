Nagold – Einbruchsversuch in Elektronikfachmarkt

Anzeige

Nagold (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02:30 Uhr, versuchten mehrere unbekannte Täter in einen Elektronikfachmarkt in Nagold, in der Haiterbacher Straße einzubrechen.

Mindestens drei Personen schlugen die Scheibe zum Vorraum des Marktes ein und versuchten, mit Aufbruchswerkzeug das Rolltor zum Verkaufsraum zu öffnen. Nach nicht einmal zwei Minuten gaben sie jedoch auf und entfernten sich wieder, ohne etwas entwendet zu haben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452/9305-0 zu wenden.

