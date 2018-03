Nagold – Erneut Reifen an Polizeifahrzeugen zerstochen

Calw (ots) – In Nagold haben Unbekannte in der Nacht auf Donnerstag erneut die Reifen von drei Polizeifahrzeugen zerstochen. Die Streifenwagen waren in der Zeit zwischen 01:30 und 04:00 Uhr vor dem Polizeirevier in der Oberamteistraße abgestellt. Zusätzlich wurden an einem nur wenige Meter entfernten Fahrzeug der Stadt Nagold ebenfalls alle vier Reifen beschädigt. Der verursachte Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 2.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Nagold unter 07452/93050 entgegen.

