Nagold – Fußgängerin angefahren: Autofahrer gesucht

Calw (ots) – Gesucht wird der Führer eines schwarzen Pkw, nachdem er auf dem Gelände eines Einkaufsmarkes in Nagold eine 18-jährige Fußgängerin angefahren hatte.

Die 18-Jährige war am Montag, gegen 07:15 Uhr, auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Calwer Straße unterwegs, als der noch unbekannte Fahrzeugführer mit seinem Pkw angefahren kam und hupte. Im weiteren Verlauf touchierte der Wagen die Frau. Diese kam hierdurch jedoch nicht zu Sturz, sondern ging mehrere Meter weiter in Richtung des Markteingangs. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt daraufhin fort. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und musste sich zu ihrem Hausarzt in ambulante Behandlung begeben. Im Nachgang erstattete sie Anzeige bei der Polizei.

Zeugen, die Hinweise auf den Fahrzeugführer oder den von ihm benutzten schwarzen Pkw geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Nagold unter 07452 93050 zu melden.

