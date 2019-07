Nagold- Gegen Hauswand geprallt

Anzeige

Nagold (ots) – Ein 28-jähriger Sprinter-Fahrer ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr mit einem Haus kollidiert. Der Mann war auf der Gerberstraße unterwegs, als er in einer Linkskurve am Übergang zur Inselstraße von der Fahrbahn abkam und auf ein Haus prallte. Nicht nur, dass der Mann keinen Führerschein besaß, er hatte bei einem Atemalkoholtest auch annähernd 1,4 Promille aufzuweisen.

