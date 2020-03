Nagold – Gullydeckel herausgehoben – Polizei sucht Zeugen

Anzeige

Calw (ots) – Unbekannte haben am Freitagabend zwischen 21:30 Uhr und 21:40 Uhr einen Gullydeckel aus der Fahrbahn herausgehoben und dadurch eine Gefahrenstelle für den Verkehr verursacht.

Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte das Loch in der Fahrbahn der Haiterbacher Straße und verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten fanden in der Folge den Gullydeckel unweit auf dem Gehweg liegend und setzten ihn wieder an Ort und Stelle ein. Zu einem Schaden war es offenbar nicht gekommen.

Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden aufgenommen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter 07452 93050, mit dem Polizeirevier Nagold in Verbindung zu setzen.

