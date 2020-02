Nagold – Jugendliche mit größerer Menge Falschgeld erwischt

Anzeige

Nagold (ots) – Am Freitagmittag wurden in Nagold zwei Jugendliche mit einer größeren Menge Falschgeld erwischt, als sie versuchten, damit einzukaufen.

Die Tatverdächtigen, ein 16- und ein 15-Jähriger, hatten gegen 12:30 Uhr in einem Drogeriemarkt versucht, mit den gefälschten Geldscheinen einzukaufen, als der Schwindel an der Kasse aufflog. Die Mitarbeiter des Marktes verständigten daraufhin die Polizei. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Beamten bei ihnen Falschgeld in Höhe von insgesamt fast 4.000 Euro. In der Folge nahmen die Einsatzkräfte die beiden Jugendlichen fest und brachten sie auf das Polizeirevier. Wo die Jugendlichen das Falschgeld herhaben, ist noch nicht geklärt. Das Kriminalkommissariat Calw hat die Ermittlungen übernommen.

