Nagold – Ladendieb nach Flucht festgenommen

Nagold (ots) – Am Mittwoch, gegen 16:00 Uhr, entwendete ein 23-Jähriger in einem Geschäft in der Haiterbacher Straße eine Flasche Wodka. Als der Ladendieb von den Kassiererinnen darauf angesprochen wurde, wollte er den Verkaufsraum verlassen. Die Angestellten versuchten den jungen Mann noch festzuhalten, dieser schaffte es jedoch sich loszureißen und flüchtete. Eine Polizeistreife konnte den Dieb, der die entwendete Wodkaflasche noch bei sich hatte, nach kurzer Verfolgung zu Fuß auf einem Garagendach festnehmen.

Stefan Kühn, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3933737