Nagold – Mann hantiert mit Spielzeugwaffe im Public-Viewing-Bereich

Nagold (ots) – Bei einer Public-Viewing-Veranstaltung in der Herrenberger Straße in Nagold hantierte am Sonntag, gegen 16:00 Uhr, ein 25-Jähriger mit einer Spielzeugwaffe herum. Ein Zeuge kontaktierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten des Polizeireviers Nagold beobachteten die Situation gerade aus der Ferne, als der 25-Jährige plötzlich aufstand und kurzzeitig seinen Sitzplatz verließ. Die Polizisten nutzten die Gelegenheit, um die auf dem Stuhl zurückgelassene „Waffe“ an sich zu bringen. Wie sich recht schnell herausstellte, handelte es sich um eine Spielzeugwaffe. Um Panikattacken und weitere Einsätze zu verhindern, wurde die Waffe beschlagnahmt.

Der Mann muss nun damit rechnen, dass ihm die Kosten für den Polizeieinsatz in Rechnung gestellt werden.

