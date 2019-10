Nagold – Mann in seiner Wohnung um Bargeld gebracht

Anzeige

Nagold (ots) – Ein 82-jähriger Mann wurde am Freitagnachmittag Opfer eines dreisten Betrügers. Als der 82-Jährige gegen 15.45 Uhr gerade auf dem Weg vom Einkaufen nach Hause war, wurde er im Bereich zwischen Kreisverkehr/Bundesstraße 463 und Kreuzertalweg von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Unbekannte gab an, den 82-Jährigen zu kennen und fuhr ihn nach Hause. Auf dem Weg erzählte der Unbekannte, dass er nach Italien unterwegs sei, ihm hierfür aber das Geld nicht reichen würde. Er bot dem 82-Jährigen in der Folge ein paar Uhren für ein paar hundert Euro an. Der gutmütige Rentner stimmte zu und nahm den Unbekannten mit in seine Wohnung. Dort holte der 82-Jährige den vereinbarten Betrag und übergab das Geld dem Unbekannten. In der Folge versuchte der Dieb dem 82-Jährigen das Behältnis, aus dem er das Geld entnahm, zu entreißen. Aufgrund der Gegenwehr des 82-Jährigen ließ der Unbekannte von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit dem erhaltenen Geld aus der Wohnung. Anschließend er fuhr mit seinem dunklen Pkw entgegen der Einbahnstraße davon. Der 82-Jährige beschreibt den etwa 30 Jahre alten Mann, als 1,70-1,75 Meter groß, mit heller Haut und Glatze. Bekleidet war er mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Hose. Außerdem sprach er gutes Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 666-5555 beim Kriminaldauerdienst in Karlsruhe.

