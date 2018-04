Nagold – Motorradfahrer schwer verletzt

Simmersfeld (ots) – Am späten Freitagnachmittag, den 20.04.2018 um 18:45 Uhr, unterschätzte ein 20-jähriger Yamaha-Fahrer die Kurve der L 362 bei der Neumühle, als er in Fahrtrichtung Altensteig unterwegs war und stürzte in die dortige Leitplanke. Dabei wurde der Krad-Fahrer schwer verletzt. Er kam anschließend mit dem Rettungswagen ins KKH Nagold. Ein hinzugekommener Bekannter kümmerte sich um das verunfallte Motorrad.

