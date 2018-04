Nagold – Nach Streit betrunken und ohne Führerschein gefahren

Nagold (ots) – Eine Zeugin wurde durch ein lautstarkes Streitgespräch am Sonntag, den 22.04.2018, um 04:20 Uhr, auf ein Pärchen in der Steinbergstraße in Nagold aufmerksam. Sie teilte den Beamten vom Prev. Nagold anschließend mit, dass die Frau gerade betrunken mit ihrem Auto weggefahren ist. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung fuhr die Ford-Fahrerin unmittelbar danach an der Streifenwagenbesatzung vorbei und als sie die Beamten erkannte, versuchte sie zu flüchten. Nach kurzer Verfolgungsfahrt konnte die 33-jährige Fahrzeug-Führerin auf der K 4346 beim Kreisverkehr Vollmaringen angehalten und kontrolliert werden. Dabei stellte es sich heraus, dass die Pkw-Lenkerin mit annähernd 1,4 Pro-mille unterwegs war. Außerdem war sie nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaub-nis.

Wolfgang Heggenberger/Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3923283