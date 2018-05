Nagold – Pkw in Parkhaus aufgebrochen

Nagold (ots) – Lediglich eine Kosmetiktasche ohne besonders wertvollen Inhalt erbeutete sich ein unbekannter Tatverdächtiger bei einem Pkw-Aufbruch in einem Parkhaus in Nagold am Donnerstagnachmittag. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können.

Die 28-jährige Geschädigte stellte ihr Fahrzeug im Zeitraum zwischen 14.15 Uhr und 16.45 Uhr in einem Parkhaus in der Freudenstädter Straße ab. Als sie zurückkehrte, war die Scheibe an der Fahrertüre zerbrochen und ein im Innenraum befindliches Kosmetiktäschchen mit Inhalt im Wert von zirka 35 Euro entwendet. Eine Zeugin hatte zuvor einen Mann an dem Auto gesehen, der auch mehrfach auf das Dach geschlagen haben soll. Sie beschrieb ihn als schlank und muskulös und zirka 180 cm bis 190 cm groß. Er soll außerdem dunkle, lange Kleidung getragen haben.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass in abgestellten Fahrzeugen keine Wertsachen offen liegen gelassen werden sollen. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452/93050 entgegen.

Raphael Fiedler, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3934343