Nagold- Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Nagold (ots) – Ein 55-jähriger Radfahrer ist am Sonntagabend bei einem Sturz schwer verletzt worden. Er wollte gegen 18.45 Uhr vom Zentralen Omnibusbahnhof in die Waldachstraße abbiegen, als er vermutlich aufgrund der nassen Straße vom abgesenkten Bordstein abrutschte und stürzte. Er schlug mit dem Kopf auf dem Pflaster auf und wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sachschaden entstand nicht.

