Nagold- Radfahrer contra Kleinkraftradfahrer

Nagold (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen sind ein Radfahrer leicht und ein Kleinkraftradfahrer schwer verletzt worden. Der 24-jährige Radler war auf dem Gehweg rechtsseitig der Haiterbacher Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung zur Talstraße wollte er die Haiterbacher Straße in Richtung Talstraße überqueren und übersah den aus Richtung Iselshausen kommenden 17-jährigen Kleinkraftradfahrer. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 600 Euro.

