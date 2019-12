Nagold – Rollstuhlfahrer angefahren und schwer verletzt

Anzeige

Calw (ots) – In Nagold wurde am Montagnachmittag ein Rollstuhlfahrer von einem PKW angefahren und schwer verletzt.

Gegen 16:50 Uhr wollte der 90-Jährige mit seinem Rollstuhl die Haiterbacher Straße im Bereich der Kreuzung zur Steinbergstraße Nähe eines Discounters überqueren. Auf der Kreuzung wurde er von einem herannahenden 36-jährigen Ford-Fahrer übersehen und frontal erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der 90-Jährige schwer verletzt. Er musste durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Am PKW sowie am Rollstuhl entstand geringer Sachschaden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter 07452 9305-0 in Verbindung zu setzen.

