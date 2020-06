Nagold – Schaden an Roller verursacht und geflüchtet – Zeugen gesucht

Anzeige

Nagold (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag, 04.06.2020, 20:00 Uhr und Samstag, 06.06.2020, 15:00 fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten Motorroller an, so dass dieser zur Seite kippte und stark beschädigt wurde.

Nach ersten Ermittlungen stellte der Unfallverursacher den in der Rosenstraße abgestellten Roller zunächst wieder auf, entfernte sich dann aber vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Roller wurde die komplette linke Seite zerkratzt, der Spiegel ging zu Bruch und die Verkleidung war gerissen. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Nagold nimmt Zeugenhinweise unter 07452/9305-0 entgegen.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim Telefon: 07231 186-1111 E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4618066 OTS: Polizeipräsidium Pforzheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/4618066