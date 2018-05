Nagold- Scheibe an Auto eingeschlagen

Nagold (ots) – Ein Unbekannter schlug am Donnerstag an einem Fahrzeug, das zwischen 14.15 Uhr und 16.45 Uhr im Parkhaus eines Einkaufsmarktes in der Freudenstädter Straße abgestellt war, die Scheibe ein. Aus dem Auto wurde eine Kosmetiktasche entwendet. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Nagold, Telefon 07452 93050, erbeten.

