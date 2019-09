Nagold – Scheiben eingeschmissen – Drei Einbrüche in Dönerläden

Anzeige

Nagold (ots) – Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in drei Dönerläden in Nagold eingedrungen und erbeuteten Getränke und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Einbrüche, die augenscheinlich alle nach demselben Muster abliefen, wurden zwischen Freitagabend 21:00 Uhr und Samstagmorgen 08:30 Uhr im Nagolder Stadtzentrum verübt.

Die Täter machten sich bei allen Taten vor Ort befindliche schwere Gegenstände zu Nutze, um die Scheiben einzuwerfen und sich so Zugang zu den Schnellrestaurants zu verschaffen. In den Verkaufsräumen bedienten sich die Langfinger dann an den Getränkekühlschränken und am Wechselgeld, bevor sie die Dönerimbisse über den Durchschlupf in der Scheibe verließen und flüchteten.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452/93050 in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4376010