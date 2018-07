Nagold – Strohballen in Brand gesetzt

Karlsruhe (ots) – Mehrere Strohballen mitsamt einem angebrachten Werbebanner wurden am späten Mittwochabend in Egenhausen in der Spielberger Straße vorsätzlich oder fahrlässig in Brand gesetzt. Hinweise auf den oder die Verursacher gibt es bisher nicht. Das Polizeirevier Nagold bittet daher um Zeugenmeldungen, die unter 07452/93050 entgegengenommen werden.

Zeugen hatten gegen 22.30 Uhr gemeldet, dass auf der gegenüber einem Anwesen in der Spielberger Straße gelegenen Weide mehrere Strohballen brennen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Egenhausen eilte mit drei Fahrzeugen und 25 Mann zur Löschung vor Ort. Vorsorglich war auch ein Rettungsteam zur Stelle. Der Gesamtschaden wurde insgesamt mit 400 Euro beziffert.

Die im Anschluss festgestellten Befunde deuteten nicht auf eine Selbstentzündung hin, weshalb nunmehr der Polizeiposten Altensteig die weiteren Ermittlungen gegen den unbekannten Verursacher führt.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4012381