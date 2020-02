Nagold – Unbekannte entwenden kompletten Zigarettenautomaten

Anzeige

Nagold (ots) – Von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in Nagold-Emmingen einen kompletten Zigarettenautomaten entwendet.

Die Täter hebelten den Automaten mit offenbar brachialer Gewalt von der Außenwand einer Gaststätte in der Straße „An der Steige“ ab. Danach brachten die Diebe den Automaten in das Feld- und Waldgebiet im Gewann Straßwald, wo er am Montag gegen 7.00 Uhr aufgebrochen und leer aufgefunden wurde. Die Schadenshöhe ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen darum, sich unter 07452 93050 zu melden.

