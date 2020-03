Nagold – Unbekannte entwenden Maschine

Anzeige

Nagold (ots) – Unbekannte haben zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 13 Uhr, in Nagold eine Schleif- und Glättmaschine entwendet.

Die Arbeitsmaschine befand sich im Tatzeitraum auf einem Pritschenwagen, welcher in der Freudenstädter Straße auf einem Parkplatz abgestellt war. Um an das Diebesgut zu gelangen, überwandten die Täter mehrere Vorkehrungen, die die Maschine vor Diebstahl schützen sollten. Es entstand ein Diebstahlsschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Wer zu dem Sachverhalt sachdienliche Angaben machen oder weitere Hinweise geben kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Nagold unter 07452 93050.

