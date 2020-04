Nagold – Unbekannter besprüht Viadukt mit Graffiti: Zeugen gesucht

Anzeige

Nagold (ots) – Ein Unbekannter ist am Mittwoch von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie er einen Teil des Viadukts in Nagold mit Farbe besprühte.

Nachdem der Täter gegen 21 Uhr unter dem Viadukt beim Kreisverkehr in der Haiterbacher Straße seine illegale Graffiti-Aktion beendet hatte, lief er in Richtung eines in unmittelbarer Nähe befindlichen Elektronikmarktes davon. Der Zeuge verfolgte den Unbekannten zwar noch ein Stück weit, verlor ihn schließlich jedoch aus den Augen. Auch die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten ihn trotz sofort eingeleiteter Suche nicht mehr auffinden. Der Täter wird beschrieben als ein etwa 30 Jahre alter und circa 1,8 Meter großer Mann, der dunkel gekleidet war. Das Polizeirevier Nagold hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter 07452 93050 zu melden.

