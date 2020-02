Nagold – Unfall im Kreisverkehr

Anzeige

Nagold (ots) – Am Sonntagabend hat sich in Nagold ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand.

Ein 53-jähriger Mini-Fahrer war gegen 18:30 Uhr in den Kreisverkehr in der Herrenberger Straße eingefahren. Dabei nahm er einer 49-jährigen Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt, die sich bereits in dem Kreisverkehr befand. Durch den folgenden Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand Sachschaden von insgesamt etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

